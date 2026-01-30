Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

В "Дії" запустили помощь до 300 тыс. грн на энергостойкость домов

гривны
В октябре в госбюджет поступило 181,8 млрд. грн. / Shutterstock

В приложении "Дія" стартовала новая услуга для многоквартирных домов — государственная помощь на энергостойкость в размере от 100 до 300 тысяч гривен. Подать заявку могут ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Дії".

В "Дії" можно получить средства на энергостойкость

"Запускаем новую услугу в "Дії" - помощь многоквартирным домам на энергостойкость, в несколько этапов. Государство поддерживает дома, чтобы у них работали отопление, вода и лифты даже во время отключений. Услуга заработает в Киеве и Киевской области, а на следующем этапе прибавятся другие регионы Украины", - идет речь.

  • Кто может подать заявку?

Подать заявку могут ОСМД, управляющие и обслуживающие кооперативы – независимо от формы собственности. Помощь оказывается на весь дом, а не на отдельные квартиры.

Сумма государственной поддержки зависит от этажности дома и количества подъездов и составляет от 100 тыс. до 300 тыс. гривен. Если дом имеет секции с разной этажностью, расчет производится по самой высокой из них.

  • Как подать заявку в "Дії"?
  • Авторизуйтесь в приложении "Дія" с помощью КЭП юридического лица или ФЛП.
  • Проверьте данные заявителя.
  • Выберите тип заявителя: ОСМД, управляющий или кооператив.
  • Укажите номер счета со специальным режимом и название банка.
  • Укажите адрес и этажность дома.
  • Добавьте подтверждающие документы.
  • Выберите оборудование и сумму помощи.
  • Подпишите заявку.
  • На что можно использовать средства

Направление использования помощи заявитель определяет самостоятельно – это могут быть генераторы, инверторы или солнечные панели. Если часть оборудования уже установлена, средства могут быть направлены на другие нужды дома, например, на обеспечение водоснабжения или работы лифтов.

О программе "СвітлоДім"

Правительство запустило программу "СвітлоДім", которая предусматривает   государственную помощь на сумму от 100 до 300 тыс. грн для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, а также управляющих многоквартирных домов. Программа направлена на приобретение энергооборудования для обеспечения автономного электропитания при длительном отключении.

Программа позволяет гарантировать стабильную работу ключевых систем жизнеобеспечения: водоснабжения, лифтов, освещения, связи и тепла, особенно в период отопления.

Размер помощи зависит от этажности дома и количества подъездов. Средства можно использовать для приобретения:

  • бензиновых, дизельных или газовых генераторов;
  • инверторов;
  • аккумуляторов;
  • блоков управления высоковольтными батареями;
  • солнечных панелей.
Автор:
Ольга Опенько