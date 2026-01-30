У "Дії" запустили допомогу до 300 тис. грн на енергостійкість будинків

У застосунку “Дія” стартувала нова послуга для багатоквартирних будинків - державна допомога на енергостійкість у розмірі від 100 до 300 тисяч гривень. Подати заявку можуть ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Дії".

У "Дії" можна отримати кошти на енергостійкість

"Запускаємо нову послугу в "Дії" - допомогу багатоквартирним будинкам на енергостійкість, у декілька етапів. Держава підтримує будинки, щоб у них працювали опалення, вода та ліфти навіть під час відключень. Послуга запрацює в Києві та Київській області, а на наступному етапі додадуться інші регіони України", - йдеться в повідомленні.

Хто може подати заявку?

Подати заявку можуть ОСББ, управителі та обслуговуючі кооперативи - незалежно від форми власності. Допомога надається на весь будинок, а не на окремі квартири.

Сума державної підтримки залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів і становить від 100 тис. до 300 тис. гривень. Якщо будинок має секції з різною поверховістю, розрахунок здійснюється за найвищою з них.

Як подати заявку в "Дії"?

Авторизуйтеся в застосунку "Дія" за допомогою КЕП юридичної особи або ФОП.

Перевірте дані заявника.

Оберіть тип заявника: ОСББ, управитель або кооператив.

Вкажіть номер рахунку зі спеціальним режимом та назву банку.

Зазначте адресу й поверховість будинку.

Додайте підтвердні документи.

Оберіть обладнання та суму допомоги.

Підпишіть заявку.

На що можна використати кошти

Напрям використання допомоги заявник визначає самостійно - це можуть бути генератори, інвертори або сонячні панелі. Якщо частина обладнання вже встановлена, кошти можна спрямувати на інші потреби будинку, наприклад, на забезпечення водопостачання чи роботи ліфтів.

Про програму "СвітлоДім"

Уряд запустив програму "СвітлоДім", яка передбачає державну допомогу на суму від 100 до 300 тис. грн для ОСББ, житлових та обслуговувальних кооперативів, а також управителів багатоквартирних будинків. Програма спрямована на придбання енергообладнання для забезпечення автономного електроживлення під час тривалих відключень.

Програма дозволяє гарантувати стабільну роботу ключових систем життєзабезпечення: водопостачання, ліфтів, освітлення, зв’язку та тепла, особливо в опалювальний період.

Розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів. Кошти можна використати на придбання: