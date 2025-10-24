- Категория
В "Дії" запустили тестирование фиксации потерь бизнеса из-за войны
На портале "Действие" запустили бета-тест категории A3.5 "Потеря частного предпринимательства" в международном Реестре убытков. Он предназначен для тех предпринимателей, которые частично или полностью потеряли бизнес после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий, оккупации, разрушения, вынужденного переезда или значительного падения спроса.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".
В рамках тестирования пользователи смогут предоставить информацию об обстоятельствах потери предпринимательской деятельности, подтвердить доходы и их потерю, а также (при наличии) добавить документы об особом статусе, например, службу в силах обороны.
Подача заявления будет происходить через "Дію" с использованием электронной подписи ("Дія.Підпис" или КЭП).
Собранные данные станут основой для будущего механизма компенсаций ущерба, нанесенного российской агрессией.
В Минцифре подчеркивают, что бета-тест важен для проверки удобства формы и точности фиксации данных, чтобы все предприниматели могли беспрепятственно задокументировать свои потери.
Также украинцы, вынужденные выехать за границу из-за войны или до сих пор не могут вернуться домой, смогут подавать заявления об этом в международном Реестре убытков в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".