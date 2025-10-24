В "Дії" запустили тестирование фиксации потерь бизнеса из-за войны

На портале "Действие" запустили бета-тест категории A3.5 "Потеря частного предпринимательства" в международном Реестре убытков. Он предназначен для тех предпринимателей, которые частично или полностью потеряли бизнес после 24 февраля 2022 года из-за боевых действий, оккупации, разрушения, вынужденного переезда или значительного падения спроса.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Дію".

В рамках тестирования пользователи смогут предоставить информацию об обстоятельствах потери предпринимательской деятельности, подтвердить доходы и их потерю, а также (при наличии) добавить документы об особом статусе, например, службу в силах обороны.

Подача заявления будет происходить через "Дію" с использованием электронной подписи ("Дія.Підпис" или КЭП).

Собранные данные станут основой для будущего механизма компенсаций ущерба, нанесенного российской агрессией.

В Минцифре подчеркивают, что бета-тест важен для проверки удобства формы и точности фиксации данных, чтобы все предприниматели могли беспрепятственно задокументировать свои потери.

Также украинцы, вынужденные выехать за границу из-за войны или до сих пор не могут вернуться домой, смогут подавать заявления об этом в международном Реестре убытков в новой категории A1.2 "Вынужденное перемещение за пределы Украины".