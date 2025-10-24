В "Дії" запустили тестування фіксації втрат бізнесу через війну

На порталі "Дія" запустили бета-тест категорії A3.5 "Втрата приватного підприємництва" у міжнародному Реєстрі збитків. Він призначеній для тих підприємців, які частково або повністю втратили бізнес після 24 лютого 2022 року через бойові дії, окупацію, руйнування, вимушений переїзд або значне падіння попиту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

У межах тестування користувачі зможуть подати інформацію про обставини втрати підприємницької діяльності, підтвердити прибутки та їх втрату, а також (за наявності) додати документи про особливий статус — наприклад, службу в силах оборони.

Подання заяви відбуватиметься через "Дію" з використанням електронного підпису (Дія.Підпис або КЕП).

Зібрані дані стануть основою для майбутнього механізму компенсацій збитків, завданих російською агресією.

У Мінцифри підкреслюють, що бета-тест важливий для перевірки зручності форми та точності фіксації даних, щоб надалі всі підприємці могли безперешкодно задокументувати свої втрати.

Також українці, які були змушені виїхати за кордон через війну або досі не можуть повернутися додому, зможуть подавати заяви про це у міжнародному Реєстрі збитків у новій категорії A1.2 "Вимушене переміщення за межі України".