В ДТЭК назначен новый гендиректор подразделения возобновляемой энергетики в ЕС: что о нем известно

DRI, подразделение возобновляемой энергетики в Европейском Союзе компании ДТЭК Рината Ахметова, объявило о назначении Мурата Чинара своим новым генеральным директором.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что Мурат Чинар сменил на этом посту Ивана Гелюха, под руководством которого была обновлена бизнес-стратегия и организационная структура компании. Эти изменения укрепили позиции DRI на европейском рынке возобновляемой энергетики, особенно на ключевых рынках Хорватии, Италии, Польши и Румынии.

Сообщается, что Иван Гелюх возьмет на себя новые обязанности компании ДТЭК.

Что известно о Мурате Чинаре

Мурат Чинар имеет более чем 25-летний опыт руководства в телекоммуникационном и технологическом секторах. Он занимал руководящие должности более чем на 10 международных рынках, включая Швецию, Турцию, Украину и Катар.

Чинар начал свою карьеру в Ericsson (1999–2010), где руководил развертыванием масштабных сетей и операциями во многих странах. Позже он занимал должность директора по технологиям в Lifecell (2011-2015) в Украине, где отвечал за наблюдение за крупными инфраструктурными инвестициями и стратегиями расширения сети.

В 2015 году был назначен генеральным директором Vega Telecom Group (2015-2021) – части материнской компании ДТЭК Группы СКМ, где руководил организационной трансформацией, повысил прибыльность и завершил продажу компании Vodafone Украина.

В 2021 году Чинар присоединился к Korek Telecom в должности директора по трансформации, а в 2022 году занял должность генерального директора, руководя стратегическим ростом и операционным совершенством для 12 миллионов клиентов.

"Я считаю, что DRI должна играть ключевую роль в поддержке европейских стран в достижении важных целей декарбонизации, и я буду с радостью работать с командой DRI, чтобы сделать эти цели реальностью", - подчеркнул Чинар.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия ДТЭК генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings, конечным бенефициаром и единственным акционером которого бизнесмен Ринат Ахметов.

Недавно ДТЭК ввел в эксплуатацию 200 МВт установок хранения электроэнергии совместно с американской компанией Fluence.