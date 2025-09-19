У ДТЕК призначили нового гендиректора підрозділу відновлюваної енергетики в ЄС: що про нього відомо

DRI, підрозділ відновлюваної енергетики в Європейському Союзі компанії ДТЕК Ріната Ахметова, оголосив про призначення Мурата Чинара своїм новим генеральним директором.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що Мурат Чинар змінив на цій посаді Івана Гелюха, під керівництвом якого було оновлено бізнес-стратегію та організаційну структуру компанії. Ці зміни зміцнили позиції DRI на європейському ринку відновлюваної енергетики, особливо на ключових ринках Хорватії, Італії, Польщі та Румунії.

Повідомляється, що Іван Гелюх візьме на себе нові обов'язки в компанії ДТЕК.

Що відомо про Мурата Чинара

Мурат Чинар має більш ніж 25-річний досвід керівництва в телекомунікаційному та технологічному секторах. Він обіймав керівні посади на більш ніж 10 міжнародних ринках, включаючи Швецію, Туреччину, Україну та Катар.

Чинар розпочав свою кар'єру в Ericsson (1999–2010), де керував розгортанням масштабних мереж та операціями в багатьох країнах. Пізніше він обіймав посаду директора з технологій в Lifecell (2011-2015) в Україні, де відповідав за нагляд за великими інфраструктурними інвестиціями та стратегіями розширення мережі.

У 2015 році був призначений генеральним директором Vega Telecom Group (2015-2021) - частини материнської компанії ДТЕК Групи СКМ, де керував організаційною трансформацією, підвищив прибутковість і завершив продаж компанії Vodafone Україна.

У 2021 році Чинар приєднався до Korek Telecom на посаді директора з трансформації, а в 2022 році обійняв посаду генерального директора, керуючи стратегічним зростанням та операційною досконалістю для 12 мільйонів клієнтів.

"Я вважаю, що DRI має відігравати ключову роль у підтримці європейських країн у досягненні важливих цілей декарбонізації, і я з радістю працюватиму з командою DRI, щоб зробити ці цілі реальністю", - наголосив Чинар.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор у енергетичний сектор України, яка налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства ДТЕК генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings, кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером якого є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нещодавно ДТЕК ввів в експлуатацію 200 МВт установок зберігання електроенергії спільно з американською компанією Fluence.