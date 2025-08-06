В этом году Кабмин предусмотрел для Харьковщины более 6 млрд грн: на что направят средства

На 2025 год правительство уже предусмотрело для Харьковщины более 6 млрд грн. Значительная часть этих средств, в том числе 600 млн грн, пойдет на укрепление прифронтовых общин, обустройство укрытий и ремонт критической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

По его словам, почти 600 млн грн дополнительной дотации направлено на укрепление прифронтовых общин области. Эти средства используются для обустройства укрытий, закупок техники, проведения аварийных ремонтов, стабилизации критической инфраструктуры.

Кроме того, в рамках "Программы восстановления Украины ІІІ" в регионе внедряют проекты на сумму почти 522 млн грн. Часть из них – резервное питание для общин, другая – модернизация систем водоснабжения и канализации.

Министр подчеркнул, что такие проекты обеспечивают стабильную работу критических систем при перебоях или прямых повреждениях.

В настоящее время Харьковская область демонстрирует высокие результаты в реализации программы "єВідновлення". Уже 34 766 семей получили средства за поврежденное жилье на сумму 3,6 млрд грн. Еще 7428 семей получили сертификаты за разрушенное жилье для покупки нового на общую сумму 9,8 млрд грн.

Во время своего визита в регион Кулеба обсудил с общинами ускорение работы комиссий, фиксирующих повреждения, чтобы люди оперативнее получали выплаты.

"Для этого правительство обновило механизм фиксации поврежденного жилья – теперь в зонах активных боевых действий не нужно ждать комиссию, чтобы установить разрушение. Можно пройти дистанционное обследование и получить компенсацию… Работаем и над развитием муниципального жилья для внутренне перемещенных лиц, энергонезависимостью населенных пунктов, поддержки. фокусе разговора", — отметил чиновник.

Напомним, в июне правительство одобрило выделение более 597 миллионов гривен для реализации девяти проектов по восстановлению Харьковской области. Эти средства будут направлены на восстановление объектов, поврежденных российской агрессией.