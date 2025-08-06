На цей рік Кабмін передбачив для Харківщини понад 6 млрд грн: на що спрямують кошти

На 2025 рік уряд вже передбачив для Харківщини понад 6 млрд грн. Значна частина цих коштів, зокрема 600 млн грн, піде на зміцнення прифронтових громад, облаштування укриттів та ремонт критичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

За його словами, майже 600 млн грн додаткової дотації спрямовано на зміцнення прифронтових громад області. Ці кошти використовуються для облаштування укриттів, закупівлі техніки, проведення аварійних ремонтів, стабілізації критичної інфраструктури.

Крім того, у межах "Програми відновлення України ІІІ" в регіоні впроваджують проєкти на суму майже 522 млн грн. Частина з них – резервне живлення для громад, інша частина – модернізація систем водопостачання та каналізації.

Міністр наголосив, що такі проєкти забезпечують стабільну роботу критичних систем у разі перебоїв або прямих пошкоджень.

Наразі Харківська область демонструє високі результати у реалізації програми "єВідновлення". Вже 34766 родин отримали кошти за пошкоджене житло на суму 3,6 млрд грн. Ще 7428 родин отримали сертифікати за зруйноване житло для купівлі нового на загальну суму 9,8 млрд грн.

Під час свого візиту в регіон Кулеба обговорив з громадами пришвидшення роботи комісій, які фіксують пошкодження, щоб люди оперативніше отримували виплати.

"Для цього Уряд оновив механізм фіксації пошкодженого житла – тепер у зонах активних бойових дій не потрібно чекати комісію, щоб встановити руйнування. Можна пройти дистанційне обстеження та отримати компенсацію… Працюємо й над розвитком муніципального житла для внутрішньо переміщених осіб, енергонезалежністю населених пунктів, підтримку евакуаційних шляхів та воєнної логістики. Це теж було у фокусі розмови", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, у червні уряд схвалив виділення понад 597 мільйонів гривень для реалізації дев'яти проєктів з відновлення Харківської області. Ці кошти підуть на відбудову об'єктів, пошкоджених російською агресією.