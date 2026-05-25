Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Наличный курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В этом году украинские аграрии получили уже более 102 млн грн грантов на сады и теплицы

сливы, фруктовый сад
С начала 2026 года 20 предприятий уже привлекли 102,5 млн грн на развитие садоводства / Freepik

Украинские аграрии продолжают привлекать государственную финансовую поддержку на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. С начала 2026 года 20 предприятий получили 102,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В частности, 12 субъектов хозяйствования привлекли 56,5 млн грн на сады и виноградники, а еще 8 агропредприятий - 46 млн грн на строительство теплиц.

"Сегодня грантовая программа - это финансовая поддержка аграриев и инвестиция в модернизацию украинского агросектора. Благодаря этим средствам предприятия закладывают новые сады, строят современные теплицы, внедряют технологии орошения и создают новые рабочие места в общинах", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.

За все время действия программы государственной грантовой поддержки выплачено 1,69 млрд грн для 361 субъекта хозяйствования. Распределение средств по направлениям выглядит следующим образом:

  • на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства направили 1,18 млрд грн для 258 хозяйств, из которых 241 получило финансирование полностью;
  • на развитие тепличного хозяйства выплатили 541,2 млн грн для 102 предприятий, и все они получили деньги в полном объеме.

Минэкономики возобновило прием заявок на аграрные гранты со 2 февраля 2026 года. Программа работает в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №738 и адаптирована к требованиям инструмента Ukraine Facility Европейского Союза.

В 2026 году сумма гранта составляет до 7 млн грн на один объект. Государство покрывает не более 70% стоимости проекта, а для предприятий на деоккупированных и прифронтовых территориях – до 80%. Подать заявку можно через портал "Дія" при регистрации в Государственном аграрном реестре и наличии права собственности или аренды на землю сроком от 7 лет.

Напомним, в начале мая украинские аграрии получили 70,8 млн. грн. грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.

Автор:
Татьяна Ковальчук