В этом году украинские аграрии получили уже более 102 млн грн грантов на сады и теплицы

Украинские аграрии продолжают привлекать государственную финансовую поддержку на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства. С начала 2026 года 20 предприятий получили 102,5 млн. грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В частности, 12 субъектов хозяйствования привлекли 56,5 млн грн на сады и виноградники, а еще 8 агропредприятий - 46 млн грн на строительство теплиц.

"Сегодня грантовая программа - это финансовая поддержка аграриев и инвестиция в модернизацию украинского агросектора. Благодаря этим средствам предприятия закладывают новые сады, строят современные теплицы, внедряют технологии орошения и создают новые рабочие места в общинах", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.

За все время действия программы государственной грантовой поддержки выплачено 1,69 млрд грн для 361 субъекта хозяйствования. Распределение средств по направлениям выглядит следующим образом:

на развитие садоводства, ягодничества и виноградарства направили 1,18 млрд грн для 258 хозяйств, из которых 241 получило финансирование полностью;

на развитие тепличного хозяйства выплатили 541,2 млн грн для 102 предприятий, и все они получили деньги в полном объеме.

Минэкономики возобновило прием заявок на аграрные гранты со 2 февраля 2026 года. Программа работает в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №738 и адаптирована к требованиям инструмента Ukraine Facility Европейского Союза.

В 2026 году сумма гранта составляет до 7 млн грн на один объект. Государство покрывает не более 70% стоимости проекта, а для предприятий на деоккупированных и прифронтовых территориях – до 80%. Подать заявку можно через портал "Дія" при регистрации в Государственном аграрном реестре и наличии права собственности или аренды на землю сроком от 7 лет.

Напомним, в начале мая украинские аграрии получили 70,8 млн. грн. грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.