Цьогоріч українські аграрії отримали вже понад 102 млн грн грантів на сади і теплиці

Українські аграрії продовжують залучати державну фінансову підтримку на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. З початку 2026 року 20 підприємств отримали 102,5 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, 12 суб’єктів господарювання залучили 56,5 млн грн на сади та виноградники, а ще 8 агропідприємств — 46 млн грн на будівництво теплиць.

"Сьогодні грантова програма – це фінансова підтримка аграріїв та інвестиція в модернізацію українського агросектору. Завдяки цим коштам підприємства закладають нові сади, будують сучасні теплиці, впроваджують технології зрошення та створюють нові робочі місця в громадах", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

За весь час дії програми державної грантової підтримки виплачено 1,69 млрд грн для 361 суб’єкта господарювання. Розподіл коштів за напрямками виглядає так:

на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства спрямували 1,18 млрд грн для 258 господарств, з яких 241 отримало фінансування повністю;

на розвиток тепличного господарства виплатили 541,2 млн грн для 102 підприємств, і всі вони отримали гроші в повному обсязі.

Мінекономіки відновило прийом заявок на аграрні гранти з 2 лютого 2026 року. Програма працює відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №738 та адаптована до вимог інструменту Ukraine Facility від Європейського Союзу.

У 2026 році сума гранту становить до 7 млн грн на один об’єкт. Держава покриває не більше 70% вартості проєкту, а для підприємств на деокупованих і прифронтових територіях — до 80%. Подати заявку можна через портал "Дія" за умови реєстрації в Державному аграрному реєстрі та наявності права власності або оренди на землю строком від 7 років.

