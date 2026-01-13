В Европе стремительно дорожает газ: только за два дня стоимость выросла почти на 14%

13 января фьючерсные цены на природный газ на ведущем европейском хабе TTF подскочили выше €32/MWh. В частности, ресурс на февраль (Front Month) достиг отметки €32,37/MWh – это самый высокий показатель за последние два месяца.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Почему цены взмыли вверх?

Ситуация развивается стремительно: за два дня газ прибавил в цене около 14%. Это самый мощный суточный рост с июня прошлого года. Эксперты выделяют несколько ключевых причин удорожания голубого топлива:

Морозная зима. Центральная и Восточная Европа очутились в плену значительного похолодания. Это заставляет людей и предприятия сжигать гораздо больше газа для обогрева. Полупустые хранилища. Уровень запасов в подземных хранилищах Европы. В настоящее время они заполнены только на 54%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 66%. Дефицит в 12 миллиардов кубометров давит на цены. Дорогая экология. Стоимость квот на выбросы CO2 поднялась до €90/MWh — максимума за 2,5 года. Поэтому энергетикам становится выгоднее использовать газ вместо угля, что еще больше раздувает спрос. Технические и глобальные опасности. Проблемы на французских АЭС (Flamanville) заставляют использовать газовую генерацию. В то же время, Азия готовится к своим морозам, что может спровоцировать жесткую конкуренцию за сжиженный газ (LNG) на мировом рынке. Геополитическая тревога. Протесты в Иране и возможные ограничения поставок газа в Ирак придают нервозности трейдерам, несмотря на ограниченный объем экспорта из этого региона.

Что это значит для Украины?

Несмотря на шторм в Европе, на украинском рынке ситуация пока остается спокойной. Низкая активность торгов и слабый внутренний спрос работают как "буфер", сдерживающий цены от резкого скачка.

По состоянию на 12 января цены на природный газ в Украине колебались в пределах 23 200 – 23 450 грн. за тысячу кубометров (с НДС), что эквивалентно примерно €36,4-36,8/MWh.

"Спред между ценами на природный газ в Украине и Европе (TTF) сужается, что может означать меньшие объемы коммерческого импорта газа в Украину в феврале", - отмечают специалисты.

