У Європі стрімко дорожчає газ: лише за два дні вартість зросла на майже 14%

13 січня ф’ючерсні ціни на природний газ на провідному європейському хабі TTF підскочили вище €32/MWh. Зокрема, ресурс на лютий (Front Month) досяг позначки €32,37/MWh — це найвищий показник за останні два місяці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Чому ціни злетіли угору?

Ситуація розвивається стрімко: за два дні газ додав у ціні близько 14%. Це найпотужніше добове зростання з червня минулого року. Експерти виділяють кілька ключових причин подорожчання блакитного палива:

Морозна зима. Центральна та Східна Європа опинилися в полоні значного похолодання. Це змушує людей та підприємства спалювати значно більше газу для обігріву. Напівпорожні сховища. Рівень запасів у підземних сховищах Європи. Наразі вони заповнені лише на 54%, тоді як торік цей показник складав 66%. Дефіцит у 12 мільярдів кубометрів тисне на ціни. Дорога екологія. Вартість квот на викиди CO2 піднялася до "€90/MWh" — максимуму за 2,5 роки. Через це енергетикам стає вигідніше використовувати газ замість вугілля, що ще більше роздмухує попит. Технічні та глобальні ризики. Проблеми на французьких АЕС (Flamanville) змушують використовувати газову генерацію. Водночас Азія готується до своїх морозів, що може спровокувати жорстку конкуренцію за скраплений газ (LNG) на світовому ринку. Геополітична тривога. Протести в Ірані та можливі обмеження постачання газу до Іраку додають нервозності трейдерам, попри обмежений обсяг експорту з цього регіону.

Що це означає для України?

Попри шторм у Європі, на українському ринку ситуація поки що залишається спокійною. Низька активність торгів та слабкий внутрішній попит працюють як "буфер", що стримує ціни від різкого стрибка.

Станом на 12 січня ціни на природній газ в Україні коливалися в межах 23 200 – 23 450 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ), що еквівалентно приблизно €36,4-36,8/MWh.

"Спред між цінами на природний газ в Україні та Європі (TTF) звужується, що може означати менші обсяги комерційного імпорту газу до України у лютому", — зазначають фахівці.

Раніше повідомлялося, що ціни на природний газ у Європі продовжили зростати після того, як було оголошено про незаплановане скорочення потужностей на норвезькому родовищі Тролль, що ще більше обмежило потоки від провідного постачальника у регіоні. 26 травня ф'ючерси на еталонні марки зросли на 2,2%.