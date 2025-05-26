Ціни на природний газ у Європі продовжили зростання: яка причина

Ціни на природний газ у Європі продовжили зростати після того, як було оголошено про незаплановане скорочення потужностей на норвезькому родовищі Тролль, що ще більше обмежило потоки від провідного постачальника у регіоні. 26 травня ф'ючерси на еталонні марки зросли на 2,2%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію агентства Вloomberg.

Трейдери останнім часом все більше переймаються доступністю поставок палива на тлі великого сезону технічного обслуговування в Норвегії та ризиків зростання попиту в інших регіонах-споживачах газу.

Як зазначає агентство, на підвищення цін на природній газ також вплинуло те, що норвезьке родовище Троль постраждало від проблем із зовнішнім електропостачанням, які почалися минулого тижня. Крім того, планове технічне обслуговування на переробному заводі Нюхамна та родовищі Ааста Ханстен наразі триває.

Ф'ючерси на найближчий місяць на голландський газ, еталонний європейський газ, зросли на 1,2% до 36,90 євро за мегават-годину станом на 9:06 ранку сьогодні на біржі в Амстердамі.

Європа перебуває під тиском необхідності поповнення своїх підземних сховищ. Після зими вони стали більш виснаженими, ніж зазвичай, а несподівані стрибки попиту ускладнюють зусилля щодо залучення додаткових потоків.

Норвегія стала найбільшим постачальником газу до європейських країн після того, як Росія потрапила під міжнародні санкції через вторгнення в Україну і постачання трубопроводом було перекрито.

Нагадаємо, Європейський Союз готується запропонувати комплексні заходи, які передбачають заборону імпорту російського газу — як трубопровідного, так і зрідженого природного — до кінця 2027 року.