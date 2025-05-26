Цены на природный газ в Европе продолжили рост: какая причина

Цены на газ в Европе продолжили расти после того, как было объявлено о незапланированном сокращении мощностей на норвежском месторождении Тролль, что еще больше ограничило потоки от ведущего поставщика в регионе. 26 мая фьючерсы на эталонные марки выросли на 2,2%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию агентства Вloomberg.

Трейдеры в последнее время все больше озабочены доступностью поставок топлива на фоне большого сезона технического обслуживания в Норвегии и рисков роста спроса в других регионах-потребителях газа.

Как отмечает агентство, на повышение цен на природный газ также повлияло то, что норвежское месторождение Тролль пострадало от начавшихся на прошлой неделе проблем с внешним электроснабжением. Кроме того, плановое техническое обслуживание на перерабатывающем заводе Нюхамна и месторождении Ааста Ханстен продолжается.

Фьючерсы на ближайший месяц на голландский газ, эталонный европейский газ, выросли на 1,2% до 36,90 евро за мегаватт-час по состоянию на 9:06 утра сегодня на бирже в Амстердаме.

Европа находится под давлением необходимости пополнения своих подземных хранилищ.

Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в европейские страны после того, как Россия попала под международные санкции из-за вторжения в Украину и поставки по трубопроводу были перекрыты.

Напомним, Европейский Союз готовится предложить комплексные меры, предусматривающие запрет импорта российского газа – как трубопроводного, так и сжиженного природного – до конца 2027 года.