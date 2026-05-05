В Евросоюзе задумались о добыче собственного газа: детали плана
Министры энергетики стран Европейского Союза на следующей неделе намерены обсудить возможность увеличения внутреннего производства природного газа.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.
Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось агентство, такой шаг обусловлен стремлением правительств ограничить негативное влияние войны с Ираном на европейскую экономику.
Энергетическая зависимость и ценовые шоки
На сегодняшний день Евросоюз покрывает около 80% своих потребностей в голубом топливе за счет импорта.
Международные цены на энергоносители существенно выросли после того, как конфликт на Ближнем Востоке повлек за собой масштабные потрясения на рынках.
Хотя Брюссель официально заявлял о намерении заменять ископаемое топливо чистой энергией, текущая волатильность рынка сжиженного газа заставляет министров искать механизмы ценовой стабильности внутри блока.
Поиск баланса
Подготовительный документ к встрече министров задает вопрос о роли местных ресурсов в обеспечении коллективной безопасности Союза.
Правительства планируют стимулировать использование внутренних резервов таким образом, чтобы это не помешало достижению долгосрочных климатических целей.
Спикер председательства Кипра в ЕС подчеркнул, что речь идет не об отказе от энергетического перехода, а о прагматичном подходе к готовности и балансу системы в условиях кризиса.
Перспективы внутренней добычи
За последнее десятилетие собственное производство газа в ЕС сократилось вдвое. Это стало следствием низких инвестиций в разведку и закрытие месторождения Гронингена в Нидерландах из-за сейсмической активности.
Однако сейчас ситуация меняется. Отдельные дипломаты указывают на растущую открытость по теме собственной добычи.
В частности, Румыния и Кипр, владеющие самыми большими запасами газа в ЕС, уже заявляют о планах наращивать мощности на своих территориях.
Напомним, цены на газ в Европе начали колебаться после заявления Дональда Трампа. Президент США пообещал вывести заблокированные гражданские суда через Ормузский пролив, который может разблокировать поставки топлива.