В Евросоюзе задумались о добыче собственного газа: детали плана

Министры энергетики стран Европейского Союза на следующей неделе намерены обсудить возможность увеличения внутреннего производства природного газа.

Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилось агентство, такой шаг обусловлен стремлением правительств ограничить негативное влияние войны с Ираном на европейскую экономику.

Энергетическая зависимость и ценовые шоки

На сегодняшний день Евросоюз покрывает около 80% своих потребностей в голубом топливе за счет импорта.

Международные цены на энергоносители существенно выросли после того, как конфликт на Ближнем Востоке повлек за собой масштабные потрясения на рынках.

Хотя Брюссель официально заявлял о намерении заменять ископаемое топливо чистой энергией, текущая волатильность рынка сжиженного газа заставляет министров искать механизмы ценовой стабильности внутри блока.

Поиск баланса

Подготовительный документ к встрече министров задает вопрос о роли местных ресурсов в обеспечении коллективной безопасности Союза.

Правительства планируют стимулировать использование внутренних резервов таким образом, чтобы это не помешало достижению долгосрочных климатических целей.

Спикер председательства Кипра в ЕС подчеркнул, что речь идет не об отказе от энергетического перехода, а о прагматичном подходе к готовности и балансу системы в условиях кризиса.

Перспективы внутренней добычи

За последнее десятилетие собственное производство газа в ЕС сократилось вдвое. Это стало следствием низких инвестиций в разведку и закрытие месторождения Гронингена в Нидерландах из-за сейсмической активности.

Однако сейчас ситуация меняется. Отдельные дипломаты указывают на растущую открытость по теме собственной добычи.

В частности, Румыния и Кипр, владеющие самыми большими запасами газа в ЕС, уже заявляют о планах наращивать мощности на своих территориях.

Напомним, цены на газ в Европе начали колебаться после заявления Дональда Трампа. Президент США пообещал вывести заблокированные гражданские суда через Ормузский пролив, который может разблокировать поставки топлива.