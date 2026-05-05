У Євросоюзі замислилися про видобуток власного газу: деталі плану

Міністри енергетики країн Європейського Союзу наступного тижня планують обговорити можливість збільшення внутрішнього виробництва природного газу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Згідно з внутрішнім документом, з яким ознайомилося агентство, такий крок зумовлений прагненням урядів обмежити негативний вплив війни з Іраном на європейську економіку.

Енергетична залежність та цінові шоки

На сьогодні Євросоюз покриває близько 80% своїх потреб у блакитному паливі коштом імпорту.

Міжнародні ціни на енергоносії суттєво зросли після того, як конфлікт на Близькому Сході спричинив масштабні потрясіння на ринках.

Хоча Брюссель офіційно заявляв про намір замінювати викопне паливо чистою енергією, поточна волатильність ринку зрідженого природного газу змушує міністрів шукати механізми цінової стабільності всередині блоку.

Пошук балансу

Підготовчий документ до зустрічі міністрів ставить питання про роль місцевих ресурсів у забезпеченні колективної безпеки Союзу.

Уряди планують стимулювати використання внутрішніх резервів у такий спосіб, щоб це не завадило досягненню довгострокових кліматичних цілей.

Речник головування Кіпру в ЄС підкреслив, що йдеться не про відмову від енергетичного переходу, а про прагматичний підхід до готовності та балансу системи в умовах кризи.

Перспективи внутрішнього видобутку

За останнє десятиліття власне виробництво газу в ЄС скоротилося вдвічі. Це стало наслідком низьких інвестицій у розвідку та закриття родовища Гронінген у Нідерландах через сейсмічну активність.

Проте зараз ситуація змінюється. Окремі дипломати вказують на зростаючу відкритість до теми власного видобутку.

Зокрема, Румунія та Кіпр, які володіють найбільшими запасами газу в ЄС, уже заявляють про плани нарощувати потужності на своїх територіях.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі почали коливатися після заяви Дональда Трампа. Президент США пообіцяв вивести заблоковані цивільні судна через Ормузьку протоку, що може розблокувати поставки палива.