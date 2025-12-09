В Греции фермеры заблокировали границы, аэропорт и дороги из-за замороженных €600 млн помощи ЕС

Вчера, 8 декабря, в Греции вспыхнула масштабная волна протестов, когда тысячи фермеров и животноводов вышли на общенациональную демонстрацию, заблокировав ключевые транспортные артерии страны и повлекшие столкновения с полицией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Протестующие перекрыли аэропорт Ираклиона на острове Крит, нарушили движение по пограничным переходам Промахонас (с Болгарией) и Кипи (с Турцией), а также заблокировали вход в порт Митилини. На Крите ситуация обострилась до столкновений: группа протестующих бросала камни и силой прорывалась на взлетно-посадочную полосу, что привело к применению полицией слезоточивого газа и остановке воздушного движения.

Главная причина гнева аграриев – задержки с выплатой субсидий ЕС и других выплат в размере около €600 миллионов ($700 миллионов). Это финансирование было заморожено на фоне масштабного коррупционного скандала, когда оказалось, что некоторые фермеры с помощью государственных служащих подделывали право собственности на землю, чтобы получить незаконную помощь. Текущие расследования замедлили все последующие выплаты, создавая финансовый кризис для добросовестных аграриев, также борющихся со вспышкой осп овец, что привело к убою сотен тысяч животных.

Фермеры из Лесбоса требуют не только возобновления выплат, но и справедливости. "Те, кто причастен к незаконным субсидиям, должны ответить за свои действия", - отметил один из протестующих.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис призвал фермеров ослабить блокады дорог по всей стране, пообещав значительные выплаты до конца декабря.

Он признал жалобы фермеров и призвал их организоваться, обеспечить должное представительство, чтобы "выдвинуть четкие требования и конструктивно взаимодействовать ".

"Двери правительства открыты. Было бы лучше, если бы диалог проходил открытыми дорогами, а не закрытыми", - заявил чиновник.

