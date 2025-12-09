У Греції фермери заблокували кордони, аеропорт та дороги через заморожені €600 млн допомоги ЄС

Вчора, 8 грудня, у Греції спалахнула масштабна хвиля протестів, коли тисячі фермерів та тваринників вийшли на загальнонаціональну демонстрацію, заблокувавши ключові транспортні артерії країни та спричинивши сутички з поліцією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Протестувальники перекрили аеропорт Іракліона на острові Крит, порушили рух на прикордонних переходах Промахонас (з Болгарією) та Кіпі (з Туреччиною), а також заблокували вхід до порту Мітіліні. На Криті ситуація загострилася до сутичок: група протестуючих кидала каміння та силою проривалася на злітно-посадкову смугу, що призвело до застосування поліцією сльозогінного газу та зупинки повітряного руху.

Головна причина гніву аграріїв – затримки з виплатою субсидій ЄС та інших виплат у розмірі приблизно €600 мільйонів ($700 мільйонів). Це фінансування було заморожене на тлі масштабного корупційного скандалу, коли виявилося, що деякі фермери за допомогою державних службовців підробляли право власності на землю, щоб незаконно отримати допомогу. Поточні розслідування уповільнили всі подальші виплати, створюючи фінансову кризу для добросовісних аграріїв, які також борються зі спалахом віспи овець, що призвела до забою сотень тисяч тварин.

Фермери з Лесбосу, вимагають не лише відновлення виплат, але й справедливості. "Ті, хто причетний до незаконних субсидій, повинні відповісти за свої дії", — зазначив один з протестуючих.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав фермерів послабити блокади доріг по всій країні, пообіцявши значні виплати до кінця грудня.

Він визнав скарги фермерів та закликав їх організуватися, забезпечити належне представництво, щоб "висунути чіткі вимоги й конструктивно взаємодіяти".

"Двері уряду відчинені. Було б краще, якби діалог відбувався відкритими дорогами, а не закритими", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 12 травня протестувальники у Польщі заблокували пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні з Україною.Своїми діями вони намагалися привернути увагу до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.