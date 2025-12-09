Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,01

EUR

49,02

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,40

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Греції фермери заблокували кордони, аеропорт та дороги через заморожені €600 млн допомоги ЄС

прапор Греції
У Греції тривають протести фемерів / Вікіпедія

Вчора, 8 грудня, у Греції спалахнула масштабна хвиля протестів, коли тисячі фермерів та тваринників вийшли на загальнонаціональну демонстрацію, заблокувавши ключові транспортні артерії країни та спричинивши сутички з поліцією. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Протестувальники перекрили аеропорт Іракліона на острові Крит, порушили рух на прикордонних переходах Промахонас (з Болгарією) та Кіпі (з Туреччиною), а також заблокували вхід до порту Мітіліні. На Криті ситуація загострилася до сутичок: група протестуючих кидала каміння та силою проривалася на злітно-посадкову смугу, що призвело до застосування поліцією сльозогінного газу та зупинки повітряного руху.

Головна причина гніву аграріїв – затримки з виплатою субсидій ЄС та інших виплат у розмірі приблизно €600 мільйонів ($700 мільйонів). Це фінансування було заморожене на тлі масштабного корупційного скандалу, коли виявилося, що деякі фермери за допомогою державних службовців підробляли право власності на землю, щоб незаконно отримати допомогу. Поточні розслідування уповільнили всі подальші виплати, створюючи фінансову кризу для добросовісних аграріїв, які також борються зі спалахом віспи овець, що призвела до забою сотень тисяч тварин.

Фермери з Лесбосу, вимагають не лише відновлення виплат, але й справедливості. "Ті, хто причетний до незаконних субсидій, повинні відповісти за свої дії", — зазначив один з протестуючих.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс закликав  фермерів послабити блокади доріг по всій країні, пообіцявши значні виплати до кінця грудня. 

Він визнав скарги фермерів та закликав їх організуватися, забезпечити належне представництво, щоб "висунути чіткі вимоги й конструктивно взаємодіяти".

"Двері уряду відчинені. Було б краще, якби діалог відбувався відкритими дорогами, а не закритими", – заявив чиновник.

Нагадаємо, 12 травня протестувальники у Польщі заблокували пункт пропуску “Ягодин-Дорогуськ” на кордоні з Україною.Своїми діями вони намагалися привернути увагу до ситуації у сфері транспортних перевезень на території Польщі.

Автор:
Тетяна Ковальчук