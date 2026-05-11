В Индии просят граждан сократить расходы из-за роста цен на нефть

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан сократить использование горючего, ограничить путешествия и снизить потребление ресурсов на фоне стремительного роста цен на нефть из-за войны в Иране. Энергетический кризис уже оказывает давление на экономику страны, ослабляет рупию и увеличивает дефицит торгового баланса.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Bloomberg.

Рупия падает, инфляция растет

Такие меры необходимы для уменьшения импортных расходов и сохранения валютных резервов страны.

"Пора очень осторожно использовать бензин, дизель и газ. Мы должны прилагать усилия, чтобы потреблять только необходимое, чтобы сохранить иностранную валюту и уменьшить негативные последствия военного кризиса", - заявил Моди во время открытия проектов в Хайдарабаде.

Индия, являющаяся третьим крупнейшим импортером нефти в мире, существенно ощущает последствия роста цен: рупия недавно обновила исторический минимум. По оценкам центрального банка, подорожание нефти на 10% замедляет экономический рост страны на 0,15 процентных пункта и повышает инфляцию на 0,3 пункта.

Заявление премьера прозвучало на фоне углубления энергетического кризиса, вызванного нестабильностью на Ближнем Востоке, который нарушает логистические маршруты и создает риски для глобальных поставок нефти. Моди также предложил вернуться к практикам времен пандемии COVID-19 - в частности, дистанционной работы и онлайн-встреч, а также сократить использование химических удобрений в сельском хозяйстве.

Он отметил, что даже временное сокращение потребления в течение года может помочь стабилизировать экономику и сохранить валютные резервы.

Индия сталкивается с оттоком капитала и ростом дефицита текущего счета. Иностранные инвесторы уже вывели с рынка около 22 млрд. долларов, что усилило давление на платежный баланс страны.

На фоне этого рупия продолжает ослабевать, фондовый рынок падает, а самые большие потери фиксируют акции ювелирных компаний. Резервный банк Индии принимает меры по стабилизации валютного рынка и сдерживанию спекулятивных операций.

Правительство также запускает антикризисные программы поддержки бизнеса и авиационной отрасли, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса. В то же время Моди призвал граждан сократить расходы на зарубежные поездки, празднование и свадьбу, а также ограничить покупку золота.

Оппозиционные силы подвергли критике заявления премьера, обвинив правительство в неспособности эффективно реагировать на экономические вызовы и в создании панических настроений в обществе.

Напомним, индийские банки больше месяца не могут импортировать золото и серебро из-за административных задержек и отсутствия таможенных разъяснений, что создает риск дефицита на внутреннем рынке драгоценных металлов.