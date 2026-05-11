Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Індії просять скоротити витрати через зростання цін на нафту

індія
Різке падіння рупії змушує уряд Індії діяти / Depositphotos

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян скоротити використання пального, обмежити подорожі та знизити споживання ресурсів на тлі стрімкого зростання цін на нафту через війну в Ірані. Енергетична криза вже тисне на економіку країни, послаблює рупію та збільшує дефіцит торгового балансу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Рупія падає, інфляція зростає

Такі заходи необхідні для зменшення імпортних витрат і збереження валютних резервів країни.

"Настав час дуже обережно використовувати бензин, дизель і газ. Ми повинні докладати зусиль, щоб споживати лише необхідне, аби зберегти іноземну валюту та зменшити негативні наслідки воєнної кризи", - заявив Моді під час відкриття проєктів у Хайдарабаді.

Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі, суттєво відчуває наслідки зростання цін: рупія нещодавно оновила історичний мінімум. За оцінками центрального банку, подорожчання нафти на 10% уповільнює економічне зростання країни на 0,15 процентного пункту та підвищує інфляцію на 0,3 пункту.

Заява прем’єра пролунала на тлі поглиблення енергетичної кризи, спричиненої нестабільністю на Близькому Сході, яка порушує логістичні маршрути та створює ризики для глобальних постачань нафти. Моді також запропонував повернутися до практик часів пандемії COVID-19 - зокрема дистанційної роботи та онлайн-зустрічей, а також скоротити використання хімічних добрив у сільському господарстві.

Він наголосив, що навіть тимчасове скорочення споживання протягом року може допомогти стабілізувати економіку та зберегти валютні резерви.

Індія стикається з відтоком капіталу та зростанням дефіциту поточного рахунку. Іноземні інвестори вже вивели з ринку близько 22 млрд доларів, що посилило тиск на платіжний баланс країни.

На тлі цього рупія продовжує слабшати, фондовий ринок падає, а найбільші втрати фіксують акції ювелірних компаній. Резервний банк Індії вживає заходів для стабілізації валютного ринку та стримування спекулятивних операцій.

Уряд також запускає антикризові програми підтримки бізнесу та авіаційної галузі, щоб пом’якшити наслідки енергетичної кризи. Водночас Моді закликав громадян скоротити витрати на закордонні поїздки, святкування та весілля, а також тимчасово обмежити купівлю золота.

Опозиційні сили розкритикували заяви прем’єра, звинувативши уряд у неспроможності ефективно реагувати на економічні виклики та у створенні панічних настроїв у суспільстві.

Нагадаємо, індійські банки більше місяця не можуть імпортувати золото та срібло через адміністративні затримки та відсутність митних роз’яснень, що створює ризик дефіциту на внутрішньому ринку дорогоцінних металів.

Автор:
Ольга Опенько