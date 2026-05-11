В Індії просять скоротити витрати через зростання цін на нафту

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав громадян скоротити використання пального, обмежити подорожі та знизити споживання ресурсів на тлі стрімкого зростання цін на нафту через війну в Ірані. Енергетична криза вже тисне на економіку країни, послаблює рупію та збільшує дефіцит торгового балансу.

Як пише Delo.ua, про це інформує Bloomberg.

Рупія падає, інфляція зростає

Такі заходи необхідні для зменшення імпортних витрат і збереження валютних резервів країни.

"Настав час дуже обережно використовувати бензин, дизель і газ. Ми повинні докладати зусиль, щоб споживати лише необхідне, аби зберегти іноземну валюту та зменшити негативні наслідки воєнної кризи", - заявив Моді під час відкриття проєктів у Хайдарабаді.

Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі, суттєво відчуває наслідки зростання цін: рупія нещодавно оновила історичний мінімум. За оцінками центрального банку, подорожчання нафти на 10% уповільнює економічне зростання країни на 0,15 процентного пункту та підвищує інфляцію на 0,3 пункту.

Заява прем’єра пролунала на тлі поглиблення енергетичної кризи, спричиненої нестабільністю на Близькому Сході, яка порушує логістичні маршрути та створює ризики для глобальних постачань нафти. Моді також запропонував повернутися до практик часів пандемії COVID-19 - зокрема дистанційної роботи та онлайн-зустрічей, а також скоротити використання хімічних добрив у сільському господарстві.

Він наголосив, що навіть тимчасове скорочення споживання протягом року може допомогти стабілізувати економіку та зберегти валютні резерви.

Індія стикається з відтоком капіталу та зростанням дефіциту поточного рахунку. Іноземні інвестори вже вивели з ринку близько 22 млрд доларів, що посилило тиск на платіжний баланс країни.

На тлі цього рупія продовжує слабшати, фондовий ринок падає, а найбільші втрати фіксують акції ювелірних компаній. Резервний банк Індії вживає заходів для стабілізації валютного ринку та стримування спекулятивних операцій.

Уряд також запускає антикризові програми підтримки бізнесу та авіаційної галузі, щоб пом’якшити наслідки енергетичної кризи. Водночас Моді закликав громадян скоротити витрати на закордонні поїздки, святкування та весілля, а також тимчасово обмежити купівлю золота.

Опозиційні сили розкритикували заяви прем’єра, звинувативши уряд у неспроможності ефективно реагувати на економічні виклики та у створенні панічних настроїв у суспільстві.

Нагадаємо, індійські банки більше місяця не можуть імпортувати золото та срібло через адміністративні затримки та відсутність митних роз’яснень, що створює ризик дефіциту на внутрішньому ринку дорогоцінних металів.