В июле рынок электромобилей в Украине вырос почти на 10%: какая модель стала лидером продаж

В июле 2025 года украинский рынок электромобилей установил новый, продемонстрировавший рост. Суммарный объем сегмента достиг 9,7 тыс. единиц, что на 9,8% больше, чем в июне и на 41,1% больше, чем в июле прошлого года. Всего за месяц было зарегистрировано 9716 электрокаров. Среди новых легковушек лидером стала модель BYD Song Plus.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Факторы роста

Рост обусловили три ключевых фактора:

повышение цен на горючее на АЗС;

общая тенденция к увеличению интереса к электромобилям благодаря улучшению их характеристик и снижению цен;

приближение отмены льготного растаможивания по НДС, ожидаемое 1 января 2026 года. Этот фактор, вероятно, является мощным стимулом для автомобилистов, поскольку после этой даты электромобили подорожают почти на треть.

По прогнозам аналитиков, объемы рынка продолжат расти до конца года, но в начале 2026 года возможно временное проседание, которое затем стабилизируется.

Структура рынка: что покупали украинцы

В июле наибольшую долю рынка составили импортируемые подержанные электромобили – 53% (5154 шт.). Второе место заняли внутренние перепродажи – 31% (3010 шт.).

Важно отметить, что новые электрокары установили собственный рекорд: их доля составляла 16% (1552 шт.). Среди новых легковых автомобилей впервые за всю историю украинского рынка лидером стал электромобиль BYD Song Plus, а сам бренд BYD вышел на второе место среди всех автопроизводителей по объемам продаж новых машин.

Сравнение показателей роста по подсегментам:

внутренние перепродажи: +9,4% (месяц к месяцу), +38,8% (год к году);

импорт б/у авто: +9,7% (месяц к месяцу), +38,1% (год к году);

импорт новых авто: +11,2% (месяц к месяцу), +58,0% (год к году).

Общий автопарк электрокаров в Украине.

По состоянию на конец июля 2025 года украинский парк электрического транспорта (без учета спецтехники) насчитывает 178 тыс. единиц. Из них 173,2 тыс. – легковые электромобили.

Лидером по количеству электрокаров в Украине стала Tesla (19,9%), опередив многолетнего лидера Nissan (19,4%). Третье место занимает Volkswagen с долей 12,8%.

Напомним, в июле 2025 года доля электромобилей выросла до 24,7%, в то время как продажи дизельных авто сократились до 18,7%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, которым принадлежит 35,1% рынка.