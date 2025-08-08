У липні ринок електромобілів в Україні зріс майже на 10%: яка модель стала лідером продажів

У липні 2025 року український ринок електромобілів встановив новий продемонстрував зростання. Сумарний обсяг сегмента сягнув 9,7 тис. одиниць, що на 9,8% більше, ніж у червні, і на 41,1% більше, ніж у липні минулого року. Загалом за місяць було зареєстровано 9716 електрокарів. Серед нових легковиків лідером стала модель BYD Song Plus.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інститу досліджень авторинку.

Фактори зростання

Зростання зумовили три ключові фактори:

підвищення цін на пальне на АЗС;

загальна тенденція до збільшення інтересу до електромобілів завдяки поліпшенню їхніх характеристик та зниженню цін;

наближення скасування пільгового розмитнення з ПДВ, яке очікується 1 січня 2026 року. Цей чинник, імовірно, є найпотужнішим стимулом для автомобілістів, оскільки після цієї дати електромобілі подорожчають майже на третину.

За прогнозами аналітиків, обсяги ринку продовжать зростати до кінця року, але на початку 2026 року можливе тимчасове просідання, яке потім стабілізується.

Структура ринку: що купували українці

У липні найбільшу частку ринку склали імпортовані вживані електромобілі — 53% (5154 шт.). Друге місце посіли внутрішні перепродажі — 31% (3010 шт.).

Важливо відзначити, що нові електрокари встановили власний рекорд: їх частка становила 16% (1552 шт.). Серед нових легковиків вперше за всю історію українського ринку лідером став електромобіль BYD Song Plus, а сам бренд BYD вийшов на друге місце серед усіх автовиробників за обсягами продажу нових машин.

Порівняння показників зростання за підсегментами:

внутрішні перепродажі: +9,4% (місяць до місяця), +38,8% (рік до року);

імпорт вживаних авто: +9,7% (місяць до місяця), +38,1% (рік до року);

імпорт нових авто: +11,2% (місяць до місяця), +58,0% (рік до року).

Загальний автопарк електрокарів в Україні

Станом на кінець липня 2025 року український парк електричного транспорту (без урахування спецтехніки) нараховує 178 тис. одиниць. З них 173,2 тис. — легкові електромобілі.

Лідером за кількістю електрокарів в Україні стала Tesla (19,9%), випередивши багаторічного лідера Nissan (19,4%). Третє місце посідає Volkswagen з часткою 12,8%.

Нагадаємо, у липні 2025 року частка електромобілів зросла до 24,7%, тоді як продажі дизельних авто скоротилися до 18,7%. Найпопулярнішими залишаються бензинові моделі, яким належить 35,1% ринку.