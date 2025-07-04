В июне в Украину ввезли более 20 тысяч легковушек с пробегом: топ-10 самых популярных марок

В июне 2025 года в Украину из-за границы ввезли 20,5 тысячи подержанных легковых машин. Этот показатель на 8,8% меньше по отношению к результатам мая текущего года, но на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

С начала года объемы импорта постепенно росли: с 14,5 тыс. легковушек в январе до 22,5 тыс. в мае. Однако в июне ситуация изменилась – показатель импортированных легковых автомобилей с пробегом по сравнению с маем упал на две тысячи единиц до 20,5 тысячи.

Аналитики отмечают, что и вообще объемы на вторичном рынке просели.

Марки-лидеры импорта

Лидером импорта с заметным отрывом остается Volkswagen – бренд продолжает доминировать в сегменте подержанных авто. В июне автомобилей эти марки было ввезено больше всего – 2920 штук. На второй позиции — Audi (1975 шт.), которая стабильно входит в список наиболее часто пригнанных автомобилей премиального класса.

В средней части рейтинга - Nissan (1583 шт.), Tesla (1356 шт.) и BMW (1324 шт.). Стоит отметить, что интерес украинцев к электромобилям, в частности, Tesla, остается высоким, особенно среди жителей крупных городов. Также в десятку вошли Renault, Ford, Hyundai, Skoda и KIA – модели этих брендов часто выбирают как практичные, надежные и сравнительно доступные по стоимости растаможки.

В десятку самых популярных также вошли: Renault , Ford , Hyundai , Skoda и KIA .

Средний возраст легковушек, импортировавших в Украину в течение июня 2025 года, уменьшился с 9,6 года до 8,9 года, то есть пригнали меньше, но несколько "младшего" возраста.

Что касается премиальных моделей, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими легковушками этой категории: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini и 5 Maserati.

Напомним, в течение июня 2025 года украинцы и местные предприятия приобрели 6 тысяч новых легковых автомобилей, что на 16% больше, чем в прошлом году По сравнению с маем продажи новых авто упали на 9,9%.