У червні в Україну ввезли понад 20 тисяч легковиків з пробігом: топ-10 найпопулярніших марок

У червні 2025 року в Україну із-за кордону ввезли 20,5 тисячі вживаних легкових машин. Цей показник на 8,8% менший відносно результатів травня поточного року, але на 9,6% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Однак у червні ситуація змінилася — показник імпортованих легкових автомобілів з пробігом у порівнянні з травнем впав на дві тисячі одиниць до 20,5 тисяч.

Аналіки зазначають, що й загалом обсяги на вторинному ринку просіли.

Марки-лідери імпорту

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen — бренд продовжує домінувати в сегменті вживаних авто. У червні автомобілів ціє марки було ввезено найбільше — 2920 штук. На другій позиції — Audi (1975 шт.), яка стабільно входить до переліку найчастіше пригнаних автомобілів преміального класу.

У середній частині рейтингу — Nissan (1583 шт.), Tesla (1356 шт.) та BMW (1324 шт.). Варто зауважити, що інтерес українців до електромобілів, зокрема Tesla, залишається високим, особливо серед мешканців великих міст. Також до десятки війшли Renault, Ford, Hyundai, Skoda та KIA — моделі цих брендів часто обирають як практичні, надійні та порівняно доступні за вартістю розмитнення.

До десятки найпопулярніших також увійшли: Renault, Ford, Hyundai, Skoda та KIA.

Середній вік легковиків, які імпортували в Україну впродовж червня 2025 року, зменшився з 9,6 року до 8,9 року, тобто пригнали менше, але дещо "молодшого" віку.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 2 Ferrari, 1 Bentley, 1 Lamborghini, та 5 Maserati.

Нагадаємо, протягом червня 2025 року українці та місцеві підприємства придбали 6 тисяч нових легковиків, що на 16% більше, ніж минулого року. Порівняно з травнем продажі нових авто впали на 9,9%.