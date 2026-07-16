В "єЧерзі" заработает тестовый приоритет для части перевозок

С 17 июля 2026 года в системе "єЧерга" начнут тестировать новый механизм приоритетности для грузовых транспортных средств, пересекающих государственную границу. Преимущество при формировании электронной очереди получат, в частности, компании со статусом авторизованного экономического оператора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

Тестирование стартует в 9:00. Новый механизм будут применяться к грузовым транспортным средствам массой более 3,5 тонн на всех пунктах пропуска, где осуществляется их оформление.

Приоритет в системе "єЧерга" получат:

предприятия со статусом авторизованного экономического оператора;

перевозка с использованием транзитных деклараций Т1;

перевозки с использованием книги МДП или TIR.

Проверка наличия и действия соответствующих упрощений будет происходить автоматически. Для этого информационные ресурсы Гостаможслужбы интегрируют с системой "єЧерга".

Механизм будет работать по принципу 3:5. Это означает, что после пяти грузовиков без приоритета будут пропускать три транспортных средства, имеющих приоритет.

В Гостаможслужбе отмечают, что введение приоритетности для компаний со статусом АЭО является частью развития системы таможенных упрощений и создания дополнительных преимуществ для добропорядочного бизнеса.

В настоящее время в Украине статус авторизованного экономического оператора имеют 128 предприятий.

Добавим, в Украине завершают подготовку к запуску электронной системы "єЧерга" для легковых автомобилей. Пилотный запуск планируется провести летом на двух пунктах пропуска на государственной границе.