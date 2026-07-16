В "єЧерзі" запрацює тестовий пріоритет для частини перевезень

З 17 липня 2026 року в системі "єЧерга" почнуть тестувати новий механізм пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Перевагу під час формування електронної черги отримають, зокрема, компанії зі статусом авторизованого економічного оператора.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.

Тестування стартує о 9:00. Новий механізм застосовуватимуть до вантажних транспортних засобів масою понад 3,5 тонни на всіх пунктах пропуску, де здійснюється їх оформлення.

Пріоритет у системі "єЧерга" отримають:

підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора;

перевезення з використанням транзитних декларацій Т1;

перевезення з використанням книжки МДП, або TIR.

Перевірка наявності та чинності відповідних спрощень відбуватиметься автоматично. Для цього інформаційні ресурси Держмитслужби інтегрують із системою "єЧерга".

Механізм працюватиме за принципом 3:5. Це означає, що після п’яти вантажівок без пріоритету пропускатимуть три транспортні засоби, які мають пріоритет.

У Держмитслужбі зазначають, що запровадження пріоритетності для компаній зі статусом АЕО є частиною розвитку системи митних спрощень і створення додаткових переваг для доброчесного бізнесу.

Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств.

Додамо, в Україні завершують підготовку до запуску електронної системи “єЧерга” для легкових автомобілів. Пілотний запуск планують провести влітку на двох пунктах пропуску на державному кордоні.