В кафе Украины продавали поддельный кофе мировых марок: разоблачено нелегальное производство

Киевская областная прокуратура прекратила деятельность подпольного цеха, где массово изготовляли фальсифицированный кофе. Организаторы схемы использовали логотипы известных международных брендов для продаж своей продукции по всей территории Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Схема производства подделок

Группа лиц обустроила цеха в складских помещениях Киевской области. Там производили полный цикл производства: от обжаривания зерна до фасовки в упаковку с незаконно нанесенными торговыми марками.

Готовый фальсификат реализовали через популярные интернет-магазины, маркетплейсы и социальные сети. Кроме того, поддельную продукцию поставляли в сети кофеен в разных регионах страны.

Участники схемы использовали подставные лица, на которых регистрировали фиктивные предприятия для приема платежей.

Следствие выяснило, что ранее у фигурантов был официальный контракт с правообладателем одного из брендов.

После завершения договора в 2021 году они не прекратили производство, а продлили нелегально использовать чужую интеллектуальную собственность.

Изготовленный кофе не проходил проверок качества, что создавало потенциальные риски для здоровья покупателей.

Правоохранители провели 22 обыска, во время которых изъяли:

производственные линии,

полиграфию,

тысячи готовых упаковок кофе,

сырье,

транспортные средства.

Общая стоимость арестованного имущества и наличных денег составляет почти 20 млн грн.

В настоящее время продолжается расследование по факту незаконного использования знаков для товаров и услуг, что нанесло ущерб в особо крупных размерах. Фигурантам готовят уведомления о подозрении.

