У кав'ярнях України продавали підроблену каву світових марок: викрито нелегальне виробництво

Київська обласна прокуратура припинила діяльність підпільного цеху, де масово виготовляли фальсифіковану каву. Організатори схеми використовували логотипи відомих міжнародних брендів для продажу своєї продукції по всій території України.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Схема виробництва підробок

Група осіб облаштувала цехи у складських приміщеннях на Київщині. Там проводили повний цикл виробництва: від обсмажування зерна до фасування у пакування з незаконно нанесеними торговельними марками.

Готовий фальсифікат реалізовували через популярні інтернет-магазини, маркетплейси та соціальні мережі. Крім того, підроблену продукцію постачали до мереж кав’ярень у різних регіонах країни.

Учасники схеми використовували підставних осіб, на яких реєстрували фіктивні підприємства для прийому платежів.

Слідство з’ясувало, що раніше фігуранти мали офіційний контракт із правовласником одного з брендів.

Після завершення договору у 2021 році вони не припинили виробництво, а продовжили нелегально використовувати чужу інтелектуальну власність.

Виготовлена кава не проходила перевірок якості, що створювало потенційні ризики для здоров’я покупців.

Правоохоронці провели 22 обшуки, під час яких вилучили:

виробничі лінії,

поліграфію,

тисячі готових упаковок кави,

сировину,

транспортні засоби.

Загальна вартість арештованого майна та готівки сягає майже 20 млн грн.

Наразі триває розслідування за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, що спричинило шкоду в особливо великих розмірах. Фігурантам готують повідомлення про підозру.

Раніше у Києві детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинили незаконну діяльність групи осіб, які організували схему виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв без відповідних дозвільних документів.