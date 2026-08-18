В каких городах дольше всего арендовать квартиру, прежде чем расходы сравняются с ее покупкой

Самый длинный период – около 17 лет – понадобится жителям Житомира и Ровно, если сравнивать совокупные расходы на аренду однокомнатной квартиры с ее текущей медиа стоимостью.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX.

В Житомире медианная цена долгосрочной аренды однокомнатной квартиры составляет 11 тыс. грн в месяц, тогда как приобрести такое жилье можно в среднем за 2,23 млн. грн. В Ровно аренда стоит около 12 тыс. грн, а медианная цена покупки составляет 2,45 млн грн.

Приблизительно 16 лет нужно будет арендовать однокомнатное жилье в Виннице, Киеве и Чернигове, чтобы сумма арендных платежей равнялась нынешней стоимости квартиры.

В Виннице медианная аренда составляет 14 тыс. грн в месяц, а покупка квартиры – 2,64 млн. грн. В столице эти показатели составляют соответственно 17 тыс. грн. и 3,36 млн. грн. В Чернигове аренда стоит около 8 тыс. грн, в то время как медианная цена покупки превышает 1,5 млн грн.

Еще около 15 лет аренды понадобится в Одессе, Черкассах и Черновцах.

В Одессе однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 13 тыс. грн в месяц, а приобрести – за 2,26 млн. грн. В Черкассах медианная арендная ставка составляет 12 тыс. грн, а стоимость покупки – 2,13 млн. грн. В Черновцах аренда обходится примерно в 15 тыс. грн в месяц, в то время как медианная цена квартиры составляет 2,78 млн грн.

От 12 до 14 лет: где аренда скорее догоняет цену квартиры

По данным OLX Недвижимость, около 14 лет понадобится, чтобы затраты на аренду однокомнатной квартиры сравнялись с ее нынешней стоимостью в Кропивницком, Луцке и Сумах.

В Кропивницком медиа арендная плата составляет 8,5 тыс. грн в месяц, а приобрести квартиру можно примерно за 1,38 млн грн. В Луцке эти показатели составляют 15 тыс. грн. и 2,52 млн. грн. соответственно. В Сумах аренда стоит около 6,5 тыс. грн., а медианная цена покупки превышает 1 млн грн.

Приблизительно 13 лет нужно арендовать жилье в пяти областных центрах – Львове, Полтаве, Тернополе, Ужгороде и Хмельницком.

Во Львове медиа аренда однокомнатной квартиры составляет 22 248 грн в месяц, а ее покупка – около 3,38 млн грн. В Полтаве эти показатели составляют 11150 грн и 1,74 млн грн, в Тернополе – 14800 грн и 2,33 млн грн.

В Ужгороде аренда стоит в среднем 22 404 грн в месяц, а медианная цена покупки составляет 3,47 млн грн. В Хмельницком квартиру можно арендовать примерно за 12,5 тыс. грн, в то время как приобретение стоит около 1,98 млн грн.

В Харькове этот период сокращается примерно до 12 лет. Медианная арендная ставка за однокомнатную квартиру здесь составляет 7,5 тыс. грн. в месяц, а ее покупка – около 1,12 млн. грн.

Где арендная плата быстрее всего сравнится с ценой квартиры

Наименьший разрыв между расходами по аренде и покупкой жилья зафиксирован в Ивано-Франковске, Днепре и Запорожье.

В Ивано-Франковске при нынешнем уровне цен арендные платежи сравняются со стоимостью квартиры примерно за 11 лет. Медианная аренда однокомнатного жилья здесь составляет 17 707 грн в месяц, а его покупка – около 2,25 млн. грн.

В Днепре аналогичный период составляет около 10 лет. Медианная арендная плата – 12 тыс. грн в месяц, а стоимость покупки однокомнатной квартиры – примерно 1,43 млн. грн.

Быстрее всего арендная плата накопится до стоимости собственного жилья в Запорожье – примерно за 9 лет. Медианская аренда однокомнатной квартиры здесь составляет 7 тыс. грн в месяц, в то время как ее покупка стоит около 717 тыс. грн.

Таким образом, сама по себе низкая арендная ставка еще не означает, что аренда в конкретном городе является более выгодной альтернативой покупке. Ключевым показателем есть соотношение стоимости аренды и цены квартиры.

Яркий пример – Запорожье: здесь одна из самых низких арендных ставок среди проанализированных городов, однако и покупка жилья стоит относительно недорого. В результате именно в этом городе расходы на аренду быстрее всего – примерно за девять лет – сравнятся с текущей медианной ценой квартиры.

"На соотношение цен влияет и локальная ситуация на рынке. В частности, в прифронтовых городах фактор безопасности существенно сдерживает стоимость покупки жилья, в то же время спрос на аренду может поддерживаться внутренней миграцией и людьми, которые временно проживают в городе. Поэтому цены на покупку и аренду реагируют на ситуацию по-разному, что и формирует подобное". руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость .

Напомним, за первые шесть месяцев 2026 года владельцы жилья и коммерческих объектов перечислили в местные бюджеты почти 6,1 млрд грн налога на недвижимость, что на 8,6% больше прошлогоднего показателя. Эти средства уплатили более 500 тысяч человек, а лидером по объему поступлений стал Киев.