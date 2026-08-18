В яких містах найдовше орендувати квартиру, перш ніж витрати зрівняються з її купівлею

Найдовший період – близько 17 років – знадобиться мешканцям Житомира та Рівного, якщо порівнювати сукупні витрати на оренду однокімнатної квартири з її поточною медіанною вартістю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX.

У Житомирі медіанна ціна довгострокової оренди однокімнатної квартири становить 11 тис. грн на місяць, тоді як придбати таке житло можна в середньому за 2,23 млн грн. У Рівному оренда коштує близько 12 тис. грн, а медіанна ціна купівлі сягає 2,45 млн грн.

Приблизно 16 років потрібно буде орендувати однокімнатне житло у Вінниці, Києві та Чернігові, щоб сума орендних платежів дорівнялася нинішній вартості квартири.

У Вінниці медіанна оренда становить 14 тис. грн на місяць, а купівля квартири – 2,64 млн грн. У столиці ці показники становлять відповідно 17 тис. грн і 3,36 млн грн. У Чернігові оренда коштує близько 8 тис. грн, тоді як медіанна ціна купівлі перевищує 1,5 млн грн.

Ще приблизно 15 років оренди знадобиться у Одесі, Черкасах та Чернівцях.

В Одесі однокімнатну квартиру можна орендувати в середньому за 13 тис. грн на місяць, а придбати – за 2,26 млн грн. У Черкасах медіанна орендна ставка становить 12 тис. грн, а вартість купівлі – 2,13 млн грн. У Чернівцях оренда обходиться приблизно у 15 тис. грн на місяць, тоді як медіанна ціна квартири становить 2,78 млн грн.

Від 12 до 14 років: де оренда швидше наздоганяє ціну квартири

За даними OLX Нерухомість, близько 14 років знадобиться, щоб витрати на оренду однокімнатної квартири зрівнялися з її нинішньою вартістю у Кропивницькому, Луцьку та Сумах.

У Кропивницькому медіанна орендна плата становить 8,5 тис. грн на місяць, а придбати квартиру можна приблизно за 1,38 млн грн. У Луцьку ці показники становлять 15 тис. грн та 2,52 млн грн відповідно. У Сумах оренда коштує близько 6,5 тис. грн, а медіанна ціна купівлі перевищує 1 млн грн.

Приблизно 13 років потрібно орендувати житло у п'яти обласних центрах – Львові, Полтаві, Тернополі, Ужгороді та Хмельницькому.

У Львові медіанна оренда однокімнатної квартири становить 22 248 грн на місяць, а її купівля – близько 3,38 млн грн. У Полтаві ці показники складають 11 150 грн та 1,74 млн грн, у Тернополі – 14 800 грн та 2,33 млн грн.

В Ужгороді оренда коштує в середньому 22 404 грн на місяць, а медіанна ціна купівлі сягає 3,47 млн грн. У Хмельницькому квартиру можна орендувати приблизно за 12,5 тис. грн, тоді як придбання коштує близько 1,98 млн грн.

У Харкові цей період скорочується приблизно до 12 років. Медіанна орендна ставка за однокімнатну квартиру тут становить 7,5 тис. грн на місяць, а її купівля – близько 1,12 млн грн.

Де орендна плата найшвидше зрівняється з ціною квартири

Найменший розрив між витратами на оренду та купівлею житла зафіксований в Івано-Франківську, Дніпрі та Запоріжжі.

В Івано-Франківську за нинішнього рівня цін орендні платежі зрівняються з вартістю квартири приблизно за 11 років. Медіанна оренда однокімнатного житла тут становить 17 707 грн на місяць, а його купівля – близько 2,25 млн грн.

У Дніпрі аналогічний період становить близько 10 років. Медіанна орендна плата – 12 тис. грн на місяць, а вартість купівлі однокімнатної квартири – приблизно 1,43 млн грн.

Найшвидше орендна плата накопичиться до вартості власного житла у Запоріжжі – приблизно за 9 років. Медіанна оренда однокімнатної квартири тут становить 7 тис. грн на місяць, тоді як її купівля коштує близько 717 тис. грн.

Таким чином, сама по собі низька орендна ставка ще не означає, що оренда в конкретному місті є вигіднішою альтернативою купівлі. Ключовим показником є співвідношення вартості оренди та ціни квартири.

Яскравий приклад – Запоріжжя: тут одна з найнижчих орендних ставок серед проаналізованих міст, однак і купівля житла коштує відносно недорого. У результаті саме в цьому місті витрати на оренду найшвидше – приблизно за дев'ять років – зрівняються з поточною медіанною ціною квартири.

“На співвідношення цін впливає й локальна ситуація на ринку. Зокрема, у прифронтових містах безпековий фактор суттєво стримує вартість купівлі житла, водночас попит на оренду може підтримуватися внутрішньою міграцією та людьми, які тимчасово проживають у місті. Тому ціни на купівлю та оренду реагують на ситуацію по-різному, що й формує подібну ситуацію на ринку”, – коментує Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість.

Нагадаємо, за перші шість місяців 2026 року власники житла та комерційних об'єктів перерахували до місцевих бюджетів майже 6,1 млрд грн податку на нерухомість, що на 8,6% більше за торішній показник. Ці кошти сплатили понад 500 тисяч осіб, а лідером за обсягом надходжень став Київ.