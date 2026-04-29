В Киеве частично ограничат движение по Лесному проспекту до мая

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Ограничение движения в Киеве

С 29 апреля по 1 мая в Киеве будут действовать частичные ограничения движения транспорта по Лесному проспекту в Деснянском районе. Ограничения продлятся ежедневно с 9:00 до 18:00.

Причиной является проведение ремонтных работ на проезжей части.

Сотрудники ШЭУ Деснянского района будут выполнять ремонт на участке от улицы Кубанской Украины до улицы Милютенко.

В коммунальной корпорации отмечают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть скорректированы.

Жителей и водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за возможные неудобства.

