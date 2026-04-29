- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
У Києві частково обмежать рух Лісовим проспектом до травня
Із 29 квітня до 1 травня у Києві частково обмежать рух транспорту Лісовим проспектом у Деснянському районі.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Обмеження руху в Києві
Із 29 квітня до 1 травня в Києві діятимуть часткові обмеження руху транспорту Лісовим проспектом у Деснянському районі. Обмеження триватимуть щодня з 9:00 до 18:00.
Причиною є проведення ремонтних робіт на проїжджій частині.
Працівники ШЕУ Деснянського району виконуватимуть ремонт на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.
У комунальній корпорації зазначають, що у разі погіршення погодних умов терміни виконання робіт можуть бути скориговані.
Мешканців і водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за можливі незручності.
Нагадаємо, комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проєктування протиаварійних робіт на мосту імені Євгена Патона в Києві з очікуваною вартістю понад 2,2 млн гривень.