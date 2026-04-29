У Києві частково обмежать рух Лісовим проспектом до травня

Лісовий проспект у Києві частково перекриють через ремонт

Із 29 квітня до 1 травня у Києві частково обмежать рух транспорту Лісовим проспектом у Деснянському районі. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Обмеження руху в Києві

Із 29 квітня до 1 травня в Києві діятимуть часткові обмеження руху транспорту Лісовим проспектом у Деснянському районі. Обмеження триватимуть щодня з 9:00 до 18:00.

Причиною є проведення ремонтних робіт на проїжджій частині.

Працівники ШЕУ Деснянського району виконуватимуть ремонт на ділянці від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.

У комунальній корпорації зазначають, що у разі погіршення погодних умов терміни виконання робіт можуть бути скориговані.

Мешканців і водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів та перепрошують за можливі незручності.

Нагадаємо, комунальне підприємство “Київавтошляхміст” оголосило тендер на проєктування протиаварійних робіт на мосту імені Євгена Патона в Києві з очікуваною вартістю понад 2,2 млн гривень.

Автор:
Ольга Опенько