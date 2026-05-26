В Киеве частично ограничат движение по Южному мосту: когда и какие полосы перекроют
В Киеве с 26 по 29 мая частично ограничат движение по Южному мосту в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.
Как отмечается, дорожные службы будут производить ремонт асфальтобетонного покрытия на Правобережной эстакаде в районе села Корчеватое. Работы будут выполняться в направлении движения с правого на левый берег Днепра.
Во время ремонта будет занята вторая и третья полосы движения.
В "Киевавтодоре" предупредили, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут быть изменены.
Водителей просят учитывать временные ограничения при планировании маршрутов и извиняются за неудобства.
Напомним, в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.