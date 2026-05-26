У Києві частково обмежать рух Південним мостом: коли та які смуги перекриють

У Києві з 26 по 29 травня частково обмежать рух Південним мостом у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

Як зазначається,

Як зазначається, дорожні служби проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на Правобережній естакаді в районі села Корчувате. Роботи виконуватимуться у напрямку руху з правого на лівий берег Дніпра.

Під час ремонту буде зайнято другу та третю смуги руху.

У "Київавтодорі" попередили, що у разі погіршення погодних умов строки виконання робіт можуть бути змінені.

Водіїв просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів і перепрошують за незручності.

Нагадаємо, у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.