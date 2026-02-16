Запланована подія 2

В Киеве еще 100 домов без тепла после атаки 12 февраля

100 многоэтажек в столице все еще остаются без теплоснабжения / Freepik

Сейчас около 100 многоэтажек в столице все еще остаются без теплоснабжения после атаки врага на инфраструктуру 12 февраля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Ранее из-за этого удара без тепла оказались 2600 домов, из которых коммунальщики уже возобновили подачу теплоносителя в 2500 домов. Работы по подключению остальных домов продолжаются.

Кроме того, более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла после предварительных обстрелов. Подать теплоноситель в эти дома пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ и на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев при отсутствии новых атак.

Заметим, ввиду сложной ситуации, киевские местные власти вместе со специалистами в сфере энергетики и ЖКХ, учеными и экспертами разрабатывают стратегический план по будущему энергообеспечению и теплоснабжению столицы.

Автор:
Татьяна Гойденко