У Києві ще 100 будинків без тепла після атаки 12 лютого

Станом на зараз близько 100 багатоповерхівок у столиці все ще залишаються без теплопостачання після атаки ворога на інфраструктуру 12 лютого.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Раніше через цей удар без тепла опинилися 2600 будинків, з яких комунальники вже відновили подачу теплоносія у 2500 будинків. Роботи з підключення решти будинків тривають.

Крім того, понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла після попередніх обстрілів. Подати теплоносій у ці будинки наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ і і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.

Зауважимо, зважаючи на складну ситуацію, київська місцева влада разом з фахівцями у сфері енергетики та ЖКГ, науковцями та експертами розробляють стратегічний план з майбутнього енергозабезпечення й теплопостачання столиці.