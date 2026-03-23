В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии по команде НЭК "Укрэнерго".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК .
Как отмечается, в случае применения таких мер плановые графики отключений не действуют. Ограничения вводятся для стабилизации энергосистемы и предотвращения более масштабных аварий.
Энергетики обещают оперативно информировать об изменениях ситуации и возможном возврате к плановым графикам после стабилизации работы энергосистемы.
Напомним, 23 марта с 17:00 до 22:00 во всех регионах Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.