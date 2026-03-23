У Києві та на Київщині ввели екстрені відключення світла

У Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

Як зазначається, у разі застосування таких заходів планові графіки відключень не діють. Обмеження вводяться для стабілізації енергосистеми та запобігання масштабнішим аваріям.

Енергетики обіцяють оперативно інформувати про зміни ситуації та можливе повернення до планових графіків після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, 23 березня з 17:00 до 22:00 у всіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.