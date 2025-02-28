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В Киеве и двух областях вводят экстренные отключения света

В Киеве и двух областях вводят экстренные отключения света
Первоначально – отключаются промышленные потребители и бизнес

По состоянию на 17:25 в Киеве, Киевской и Днепропетровской области введены экстренные отключения.

Об этом сообщает ДТЭК.

"По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что в случае изменений оперативно будут жителей.

Позже "Укрэнерго" уточнило, что ограничения для бытовых потребителей не применяются. Первоначально отключаются промышленность и бизнес.

"Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в отдельных регионах Украины также были применены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. Первоначально отключаются промышленные потребители.

Автор:
Татьяна Гойденко