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У Києві та на Дніпропетровщині запроваджують екстрені відключення світла
Станом на 17:25 у Києві, Київській та Дніпропетровській області запроваджено екстрені відключення.
Про це повідомляє ДТЕК.
"За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.
Енергетики зауважують, що у разі змін будуть оперативно мешканців.
Пізніше "Укренерго" уточнило, що обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Першочергово відключаються промисловість і бізнес.
"Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці в окремих регіонах України також були застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак. Першочергово відключаються промислові споживачі.