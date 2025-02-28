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У Києві та на Дніпропетровщині запроваджують екстрені відключення світла

У Києві та на Дніпропетровщині запроваджують екстрені відключення світла
Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес

Станом на 17:25 у Києві, Київській та Дніпропетровській області запроваджено екстрені відключення.

Про це повідомляє ДТЕК.

"За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

Енергетики зауважують, що у разі змін будуть оперативно мешканців.

Пізніше "Укренерго" уточнило, що обмеження для побутових споживачів не застосовуються. Першочергово відключаються промисловість і бізнес.

"Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в окремих регіонах України також були застосовані аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак. Першочергово  відключаються промислові споживачі.

Автор:
Тетяна Гойденко