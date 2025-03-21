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В Киеве и области 21 марта ограничивают движение транспорта

Киев
В Киеве и области ограничат движение транспорта / Википедия

В Киеве и Киевской области 21 марта временно ограничат дорожное движение в связи с прибытием иностранных делегаций.

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Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

"21 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", – говорится в сообщении.

В ведомстве просят учесть указанную информацию при перемещении.

В то же время не уточняется, где именно будут введены ограничения движения.

Заметим, что с 21 марта общественный транспорт Киева — коммунальный и частный — будет работать во время воздушных тревог.

Автор:
Светлана Манько