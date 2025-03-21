У Києві та області 21 березня обмежують рух транспорту

У Києві та Київській області 21 березня тимчасово обмежать дорожній рух у звʼязку з прибуттям іноземних делегацій.

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Про це повідомляє Управління державної охорони України.

"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

У відомстві просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Водночас не уточнюється, де саме запровадять обмеження руху.

Зауважимо, із 21 березня громадський транспорт Києва - комунальний і приватний - працюватиме під час повітряних тривог.