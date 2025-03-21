Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

-0,00

EUR

45,00

-0,00

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

45,30

45,06

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві та області 21 березня обмежують рух транспорту

Київ
У Києві та області обмежать рух транспорту / Вікіпедія

У Києві та Київській області  21 березня тимчасово обмежать дорожній рух у звʼязку з прибуттям іноземних делегацій.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронювати участь

Про це повідомляє Управління державної охорони України.

"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.

У відомстві просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Водночас не уточнюється, де саме запровадять обмеження руху. 

Зауважимо, із 21 березня громадський транспорт Києва - комунальний і приватний - працюватиме під час повітряних тривог.

Автор:
Світлана Манько