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У Києві та області 21 березня обмежують рух транспорту
У Києві та Київській області 21 березня тимчасово обмежать дорожній рух у звʼязку з прибуттям іноземних делегацій.
Про це повідомляє Управління державної охорони України.
"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - йдеться в повідомленні.
У відомстві просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
Водночас не уточнюється, де саме запровадять обмеження руху.
Зауважимо, із 21 березня громадський транспорт Києва - комунальний і приватний - працюватиме під час повітряних тривог.