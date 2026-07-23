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В Киеве на четыре дня частично ограничат движение по Южному мосту

Южный мост, ремонт, транспорт
Общая протяженность участка, который будут ремонтироваться, составляет 650 метров.

В Киеве частично будут ограничивать движение по Южному мосту в направлении с левого на правый берег Днепра.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

В Киеве будут ремонтировать Южный мост

Причиной ограничений станет ремонт асфальтобетонного покрытия. Дорожные работы будут проводить круглосуточно на крайней правой полосе движения.

В период ремонта автомобильное движение организуют второй и третьей полосами.

В «Киевавтодормосте» извинились водители за временные неудобства и призывали заранее учитывать изменения при планировании маршрутов по городу.

Фото 2 — В Киеве на четыре дня частично ограничат движение по Южному мосту
Фото. КГГА

Напомним, Киевский метрополитен объявил тендер стоимостью более 54,5 млн. грн. на разработку проектной документации для капитального ремонта Южного мостового перехода через Днепр. Речь идет о участке Сырецко-Печерской линии между станциями "Выдубичи" и "Славутич".

Автор:
Ольга Опенько