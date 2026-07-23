У Києві на чотири дні частково обмежать рух Південним мостом

У Києві частково обмежуватимуть рух Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві ремонтуватимуть Південний міст

Причиною обмежень стане ремонт асфальтобетонного покриття. Дорожні роботи проводитимуть цілодобово на крайній правій смузі руху.

На період ремонту автомобільний рух організують другою та третьою смугами.

У «Київавтошляхмості» перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали заздалегідь враховувати зміни під час планування маршрутів містом.

Фото. КМДА

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.