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У Києві на чотири дні частково обмежать рух Південним мостом

Южный мост, ремонт, транспорт
Общая протяженность участка, который будут ремонтироваться, составляет 650 метров.

У Києві частково обмежуватимуть рух Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

У Києві ремонтуватимуть Південний міст

Причиною обмежень стане ремонт асфальтобетонного покриття. Дорожні роботи проводитимуть цілодобово на крайній правій смузі руху.

На період ремонту автомобільний рух організують другою та третьою смугами.

У «Київавтошляхмості» перепросили водіїв за тимчасові незручності та закликали заздалегідь враховувати зміни під час планування маршрутів містом.

Фото 2 — У Києві на чотири дні частково обмежать рух Південним мостом
Фото. КМДА

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив тендер вартістю понад 54,5 млн грн на розроблення проєктної документації для капітального ремонту Південного мостового переходу через Дніпро. Йдеться про ділянку Сирецько-Печерської лінії між станціями “Видубичі” та “Славутич”.

Автор:
Ольга Опенько