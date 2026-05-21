В Киеве на четыре дня частично перекроют один из мостов: где и когда ограничат движение

Северный мост частично закрывают на ремонт
В Киеве на Северном мосту вводятся частичные ограничения для движения транспорта. Особый режим проезда будет действовать с 12:00 пятницы, 22 мая, до 19:00 понедельника, 25 мая.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Киевавтодор".

Где именно перекроют дороги 

Ремонтные бригады предприятия "Киевавтодоргород" будут проводить работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия. Дорожники будут работать на участке в направлении станции метро "Почайна".

На время проведения ремонта водители не смогут воспользоваться всеми полосами.

Движение автомобильного транспорта будет организовано исключительно по крайней левой и крайней правой полосам.

Возможные изменения в графике

В "Киевавтодоре" отмечают, что график проведения работ предварительный. Если в столице ухудшатся погодные условия, дорожники будут вынуждены изменить сроки ремонта.

Коммунальщики извиняются у киевлян и гостей города за временные неудобства и призывают водителей заранее учитывать эти ограничения при планировании своих поездок по городу во избежание пробок.

Ранее в Киеве объявили тендер на проектные работы по реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к Южному мосту. Ожидается, что обновление инфраструктуры поможет разгрузить мост и проспект Науки.

Автор:
Татьяна Бессараб