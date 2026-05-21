У Києві на чотири дні частково перекриють один із мостів: де та коли обмежать рух

У Києві на Північному мосту запроваджують часткові обмеження для руху транспорту. Особливий режим проїзду діятиме з 12:00 п'ятниці, 22 травня, до 19:00 понеділка, 25 травня.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба "Київавтодор".

Де саме перекриють дороги та як проїхати

Ремонтні бригади підприємства "Київавтошляхміст" проводитимуть роботи з відновлення асфальтобетонного покриття. Дорожники працюватимуть на ділянці у напрямку станції метро "Почайна".

На час проведення ремонту водії не зможуть користуватися всіма смугами.

Рух автомобільного транспорту буде організовано виключно крайньою лівою та крайньою правою смугами.

Можливі зміни у графіку

У "Київавтодорі" зазначають, що графік проведення робіт є попереднім. Якщо у столиці суттєво погіршаться погодні умови, дорожники будуть змушені змінити терміни ремонту.

Комунальники перепрошують у киян та гостей міста за тимчасові незручності й закликають водіїв заздалегідь враховувати ці обмеження під час планування своїх поїздок містом, аби уникнути заторів.

Раніше у Києві оголосили тендер на проєктні роботи для реконструкції транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту. Очікується, що оновлення інфраструктури допоможе розвантажити міст і проспект Науки.