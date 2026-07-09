В Киеве на три дня частично ограничат движение по Южному мосту: когда будут действовать изменения

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Южному мосту. Причиной станут ремонтные работы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

О ремонте моста

В Киеве с 17:00 10 июля по 08:00 13 июля будут действовать временные ограничения движения транспорта по Южному мосту.

Причиной ограничений станет ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части моста в направлении с левого на правый берег Днепра.

Дорожные работы будут выполняться круглосуточно во второй (средней) полосе движения. На период ремонта транспорт будут пропускаться по крайней левой и крайней правой полосам.

В КП "Киевавтодоргород" извиняются водители за временные неудобства и призывают заранее учитывать изменения в организации дорожного движения во время планирования поездок.

Фото: КГГА

Напомним, с 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева будут частично ограничивать движение транспорта.