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У Києві на три дні частково обмежать рух Південним мостом: коли діятимуть зміни

Південний міст, ремонт, транспорт
Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів.

У Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Причиною стануть ремонтні роботи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Про ремонт мосту

У Києві з 17:00 10 липня до 08:00 13 липня діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту Південним мостом.

Причиною обмежень стане ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Дорожні роботи виконуватимуть цілодобово у другій (середній) смузі руху. На період ремонту транспорт пропускатимуть крайньою лівою та крайньою правою смугами.

У КП "Київавтошляхміст" перепрошують водіїв за тимчасові незручності та закликають заздалегідь враховувати зміни в організації дорожнього руху під час планування поїздок.

Фото 2 — У Києві на три дні частково обмежать рух Південним мостом: коли діятимуть зміни
Фото: КМДА

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту

Автор:
Ольга Опенько