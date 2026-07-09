У Києві на три дні частково обмежать рух Південним мостом: коли діятимуть зміни

У Києві частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Причиною стануть ремонтні роботи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Про ремонт мосту

У Києві з 17:00 10 липня до 08:00 13 липня діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту Південним мостом.

Причиною обмежень стане ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Дорожні роботи виконуватимуть цілодобово у другій (середній) смузі руху. На період ремонту транспорт пропускатимуть крайньою лівою та крайньою правою смугами.

У КП "Київавтошляхміст" перепрошують водіїв за тимчасові незручності та закликають заздалегідь враховувати зміни в організації дорожнього руху під час планування поїздок.

Фото: КМДА

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.