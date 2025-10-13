- Категория
В Киеве открыли Нидерландский оборонный кластер для поддержки сотрудничества с Украиной
В Украине официально открыли Нидерландский оборонный кластер (Dutch Defense Cluster, DDC) – новую платформу для сотрудничества между нидерландскими и украинскими оборонными компаниями.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и сайт DDC.
Церемония открытия прошла с участием министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и посла Нидерландов в Украине Алле Дорхаута.
Брекельманс подчеркнул, что все больше нидерландских компаний расширяет свою деятельность в Украине.
"Для лучшей координации и поддержки этой деятельности в Киеве был создан Нидерландский оборонный кластер (DDC). Это важная инициатива для Нидерландов и Украины", – отметил он.
Кластер уже активно работает, оказывая поддержку участникам через проекты Tech Force in Ukraine и Brave1, а также помогая налаживать прямые контакты между отраслевыми партнерами.
В ближайшее время планируется открытие физического представительства DDC в Киеве, где будут принимать нидерландские оборонные компании. Кластер будет помогать компаниям в тестировании технологий и установлении контактов с ключевыми партнерами, консультировать о выходе на украинский рынок, будет способствовать обмену опытом через экспертные рабочие группы в обеих странах и поддерживать участие нидерландских производителей в украинских оборонных проектах.
Также DDC будет развивать партнерство с ведущими инновационными структурами, включая TNO и Brave1.
Напомним, Украина и Нидерланды сделали новый шаг в развитии оборонного сотрудничества - подписали меморандум о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.