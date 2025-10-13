У Києві відкрили Нідерландський оборонний кластер для підтримки співпраці з Україною

В Україні офіційно відкрили Нідерландський оборонний кластер (Dutch Defense Cluster, DDC) — нову платформу для співпраці між нідерландськими та українськими оборонними компаніями.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та сайт DDC.

Церемонія відкриття відбулася за участю міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та посла Нідерландів в Україні Алле Дорхаута.

Брекельманс підкреслив, що все більше нідерландських компаній розширюють свою діяльність в Україні.

"Для кращої координації та підтримки цієї діяльності в Києві було створено Нідерландський оборонний кластер (DDC). Це важлива ініціатива для Нідерландів та України", - зазначив він.

Кластер вже активно працює, надаючи підтримку учасникам через проєкти Tech Force in Ukraine та Brave1, а також допомагаючи налагоджувати прямі контакти між галузевими партнерами.

Найближчим часом планується відкриття фізичного представництва DDC у Києві, де будуть приймати нідерландські оборонні компанії. Кластер допомагатиме компаніям у тестуванні технологій та встановленні контактів із ключовими партнерами, консультуватиме щодо виходу на український ринок, сприятиме обміну досвідом через експертні робочі групи в обох країнах і підтримуватиме участь нідерландські виробників у українських оборонних проєктах.

Також DDC розвиватиме партнерство з провідними інноваційними структурами, зокрема TNO та Brave1.

Нагадаємо, Україна та Нідерланди зробили новий крок у розвитку оборонної співпраці — підписали меморандум про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів.